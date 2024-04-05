15 yaş küçük sevgilisi olan Berdan Mardini'den evlilik açıklaması geldi Ünlü türkücü Berdan Mardini'nin kendisinden yaşça küçük Dilara Talay ile birlikteliği doludizgin devam ediyor. Mardini en son evlilik açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti.

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Özel hayatıyla gündemden düşmeyen 45 yaşındaki ünlü türkücü Berdan Mardini ile 2010 yılında evlendiği eşi Fatoş Mardini, 2021 yılında olaylı bir şekilde boşandı.

Boşanmanın ardından yeni bir aşka yelken açan Mardini'nin 15 yaş küçük genç sevgilisi Dilara Talay ile arasındaki yaş farkı olay olmuştu.

'Oldu bitti'

Mardini, şimdi de 'evlilik' açıklamasıyla gündem oldu. Sevgilisi ile el ele galaya katılan ünlü türkücü, gazetecilerin 'evlilik yakın mı?' sorusuna 'Oldu bitti' şeklinde açıklama yaptı.

"Ben yapamayacak mıyım?”

Tatlıses'in geçtiğimiz günlerde yaptığı evlilik açıklamasını gündeme getiren ünlü türkücü, “İbrahim ağabey espri yapıyor da, ben yapamayacak mıyım?” sözleri ile kahkaha attı.