Emrah, boşanıyor

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emrah, evliliğini kurtaramadı.

Emrah Erdoğan, 2014’ün haziran ayında evlendiği Sibel Erdoğan’ı boşuyor. Daha önce de boşanmanın eşiğinden dönen ünlü şarkıcı, boşanma dilekçesini geçtiğimiz hafta avukatı Merve Fidan ile Bodrum Aile Mahkemesi’ne iletti.

TALEBİ YOK

Dosyaya gizlilik kararı aldıran şarkıcının eşinden hiçbir talepte bulunmadığı öğrenildi. Emrah ile Sibel Erdoğan arasındaki ilk kriz geçtiğimiz ocak ayında yaşanmıştı.

Şiddetli geçimsizlik yüzünden boşanacağı iddia edilen çift, o dönem çıkan haberleri yalanlamıştı. Emrah ile Sibel Erdoğan çiftinin Elyesa adında bir oğlu ve Eleysa adlı bir kızları var.