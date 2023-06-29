17 akrabasını kaybeden Karsu, 5 ay sonra Hatay'a gitti Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yaşayan 17 akrabasını kaybeden Karsu, 5 ay sonra bölgeye gitti. Bayram vesilesiyle Hatay'a giden ve enkazların arasında dolaşan Karsu, yapılandırma çalışmalarına da katıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremde binlerce kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi de yaralandı.

Depremde en fazla hasar ise Hatay'da meydana geldi. Hatay'da binlerce ev yıkılırken, kayıplar da fazla oldu.

Hatay'da 17 yakınını kaybeden ve büyük bir üzüntü yaşayan şarkıcı Karsu, bayram nedeniyle bölgeye bir ziyaret gerçekleştirdi.

Paylaşımı duygulandırdı

Türkiye'yi yasa boğan yıkıcı depremlerde ailesinden 17 kişiyi kaybeden Karsu, depremin üzerinden 5 ay geçmesinin ardından Hatay'a gitti.

Bu süreçte depremzedeler için büyük yardım kampanyaları düzenleyen Karsu, deprem sonrası Hatay'daki akrabalarıyla bir araya gelerek yemek yedi.