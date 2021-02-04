Kaan Yıldırım'dan Hadise'li fotoğraf

Kaan Yıldırım, sosyal medya hesabından Hadise'yi öperken fotoğrafını yayınladı.

Sosyal medya hesaplarından ayrıldıklarını açıklayan Hadise ve Kaan Yıldırım yeniden birlikte. Ünlü çiftten, barışma sonrası fotoğraflar gelmeye başladı.

HADİSE'Yİ ÖPTÜ

Hadise'den sonra Kaan Yıldırım da sosyal medya hesabından, sevgilisi Hadise'yi öperken çektirdikleri karesini paylaştı. Paylaşım çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

2020’nin son günlerinde ise aldıkları ayrılık kararını Hadise, sosyal medyadan şu sözlerle duyurmuştu:

“Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel... Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor... Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim…”