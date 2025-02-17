18 yıldır Ömür Gedik ile birlikte! Ferhat Göçer evlenmek istemiyor

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Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, Sevgililer Günü'nde Kıbrıs'ta sevenleriyle bir araya geldi. Göçer, sahneye çıkmadan önce sevgilisi Ömür Gedik ile muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Sevgililer Günü'nde sahnede olduğu için azarlandığını söyleyen Ferhat Göçer, "Sevgililer Gün'ünde genelde sahne olduğum için küçük bir fırça yedim.

"18. YILIMIZI KUTLADIK"

Normalde çalışma günlerimiz olduğu için birbirimize anlayışlı davranıyoruz ama yine o küçük fırçaları yiyoruz. Bugün burada en azından acısını çıkarttık. Güzel bir akşam yemeği yedik ve otelin akşam manzarasıyla birlikte baş başa 18 yılımızı geride bıraktık.

Bizim ilk birlikte olduğumuz arkadaşlarımız evlendi, çocuk sahibi oldu. Ayrıldılar, tekrar evlendiler. Biz hâlâ devam ediyoruz." diye konuştu.

"HUZURU BOZMAYA NİYETİMİZ YOK"

Ünlü şarkıcı "Neden evlenmiyorsunuz?" sorusuna da "Ben hayatımda üç defa evlenmiş, boşanmış bir insan olarak görüyorum ki çok sıkıntılı süreçler yaşadım. 18 yıl boyunca burada sevgi, saygı ve empati ile birlikte büyük bir huzur yakalandıysak o huzuru bozmaya niyetimiz yok." yanıtını verdi.

Ömür Gedik ise "Biz evlenmiş olsaydık belki de ayrılmış olabilirdik diye düşünüyorum. Ortak bir çocuğumuz yok ama ortak bir sürü kedilerimiz var. Böyle çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.