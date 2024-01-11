1952 Türkiye güzeli Gelengül Erman hayatını kaybetti 1952 yılında Türkiye Güzeli yarışmasının birincisi seçilen Gelengül Melek Erman, 90 yaşında Cihangir'deki evinde hayata veda etti.

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DHA

1952 yılında Türkiye Güzeli olan Gelengül Erman, hayatını kaybetti.

Türkiye'yi 1952 yılında Los Angeles'taki Long Beach sahilinde ilk kez düzenlenen Miss Universe'de temsil eden Erman, derece alamayarak döndü.

Annesi Rus olan ve oldukça iyi Rusça konuşan Erman, İstanbul'a geldiğinde film çekimi için yönetmen Hürrem Erman'la tanıştı.

Kendisinden 20 yaş büyük olduğu için Hürrem Erman'la evlenmek istemeyen Gelengül, annesinin ısrarına dayanamadı ve 1954 yılında evlendi.

Evlendikten sonra setlerden uzak duran Erman, hayatını çocuklarına adadı.

Yaşa bağlı olarak hayata veda etti

Güzelliğiyle konuşulmak istemeyen genç kadın, o dönem eşinin destekçisi olarak hayatına devam etme kararı aldı.

Yaşantısını Gelengül Melek Erman olarak sürdüren Türkiye güzelinin, Fuat ve Nail adında da iki çocuğu oldu.

2003 yılında eşi Hürrem Erman'ın hayatını kaybetmesiyle bir nevi hayata küsen, kendini çocuklarına ve ailesine adayan Gelengül Erman, 90 yaşında, 9 Ocak Salı günü Cihangir'deki evinde yaşa bağlı olarak hayatını kaybetti.

"Çocuklarıyla çok ilgiliydi"

Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze namazında çocukları, torunları ve dostları yer aldı. Gelengül Erman'ın oğlu Fuat Erman, annesinin çocuklarıyla çok ilgili olduğunu ve güzelliğinin konuşulmasından hiç hoşlanmadığını belirtti.

Halit Refiğ'in eşi, Erman'ın aile dostu Gülper Refiğ ise "Sık sık yemekler yapardı, biz de sinema camiasıyla yemeklere giderdik. Orada yediğimiz yemekler, onlar bitti" diye anlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)