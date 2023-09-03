2 ay önce anne olan Aslı Enver kızının yüzünü gösterdi! Minik Elay'ı gören gözlerini alamadı 2 ay önce anne olan Aslı Enver, kızı Elay'la olan karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Enver'in minik kızına yorum yağdı.

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Hayat Bilgisi, Kavak Yelleri, Suskunlar ve İstanbullu Gelin gibi projelerde yer alan Aslı Enver, aşkı Berkin Gökbudak'ta buldu.

Ani bir şekilde evlenen ve hamile olduğu ortaya çıkan Enver, kızı Elay'ı iki ay önce kucağına aldı.

Kızını kucağına aldıktan sonra aile pozu yayınlayan Enver, bu defa ise Elay ile birlikte baş başa bir poz yayınladı.

Minik Elay annesine benzetildi

Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren Enver, kızıyla yayınladığı pozlara bir yenisini ekledi.

Kızının kucağında uyuduğu anları paylaşan Aslı Enver, bir de müzik ekledi. Enver'in paylaşımı kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tutuldu.

Minik Elay'ın annesine olan benzerliğine değinmeden geçmeyen hayranları ise gözlerini alamadı.