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Haber Merkezi

Şimdilerde Hudutsuz Sevda'da rol alan oyuncu Burak Çelik, bir süredir birlikte olduğu Ece Bayrak ile 2 ay önce Karadağ'da nikah masasına oturmuştu.

Instagram hesabından gelinlik ve damatlıkla çekilen fotoğraflarını paylaşan Çelik, "Mutlu son" notunu düşmüştü.

BEBEK GELİYOR

Evliliklerinin tadını çıkaran ünlü çiftten müjdeli haber geldi. Çektikleri kısa filmde kendisine ulaştırılan zarfı açan Burak Çelik, eşinin hamile olduğunu duyurdu.

Çelik'in paylaşımı beğeni yağmuruna tutulurken ünlü isimlerden de tebrik yorumları yağdı.