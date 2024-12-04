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Haber Merkezi

Dünyaca ünlü isimler her yıl düzenlenen British Fashion Ödülleri için Londra'daki Royal Albert Hall'da bir araya geldi. A$AP Rocky ile birlikte geceye katılan Rihanna, tarzıyla dikkat çekti.

Şarkıları ve tarzıyla her daim adından söz ettiren Rihanna, kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

TÜYLÜ RİHANNA

Kıyafetleriyle her zaman dikkat çekmeyi başaran 36 yaşındaki Rihanna, gecede siyah kıyafetinin üzerine mavi pelüş ve devasa boyuttaki tüylü taktı.

Christian Lacroix imzalı tasarımla tüm bakışları üzerine toplayan Rihanna, gecede verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. A$AP Rocky ise geceye Bottega Veneta imzalı bir takım tercih etti.