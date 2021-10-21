2. Sayfa sunucuları ve Erkan Özerman canlı yayında kavga etti

2. Sayfa sunucuları ve Erkan Özerman canlı yayında kavga etti

Best Model yarışmacılarına ahlaksız tekliflerde bulunduğu iddiasıyla gündeme gelen Erkan Özerman, konuk olduğu programın sunucularını "Utanmazsınız" sözüyle kızdırdı.

TV 8'de yayınlanan 2. Sayfa programına katılan Best Model yarışmacıları, Erkan Özerman ile ilgili skandal iddialarda bulunmuştu.

Programa katılan erkek yarışmacılar, organizatörlerin Erkan Özerman üzerinden kendilerine ahlaksız tekliflerde bulunduğunu, olumsuz yanıt karşısında yarışmada dereceye giremeden elendiklerini öne sürmüştü.

ÖZERMAN İDDİALARI YALANLADI: İNTİKAM ALIYORLAR

Üst üste gelen açıklamalar sonrası sessizliğini bozan Erkan Özerman ise dereceye giremeyen yarışmacıların kinlenip, reklam yaptığını söylemişti.

İddiaları kabul etmeyen Özerman, bu açıklaması üzerine bugün 2. Sayfa programına katıldı.

"'ÖLÜP GİTSE DE YERİNE GEÇSEK' DİYORLAR"

Yarışmaya katılanların kendi menfaatleri olduğunu savunan Özerman, "Bu adam ölüp gitmedi, çekip gitse de biz de yerlerimizi alsak diyorlar. Kulağıma kadar geliyor." ifadelerine yer verdi.

Daha sonra Gülşen Yüksel'in, "2015 yılında yarışmaya katılan bir çocuğun ne çıkarı olabilir?" sorusu üzerine sinirlenen Özerman, "Bunu siz bilmiyorsunuz, bunu siz yaşamadınız." yanıtını verdi.

2. Sayfa sunucuları ve Erkan Özerman canlı yayında kavga etti

"UTANMAZSINIZ..."

Özerman bir süre sonra Müge Dağıstan ile Gülşen Yüksel'e, programa yarışmacıları çıkarttıkları gerekçesiyle "Karşıma çıkardıklarınıza bakın. Utanın biraz ya... Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. Yarışmamayı yapmamam için organize oldular. Ne utanmaz insanlarsınız ya." dedi.

CANLI YAYINDA GERGİNLİK

Özerman'ın bu ifadeleri, stüdyoda tansiyonu yükseltti.

"BİZİM UTANACAK HİÇBİR ŞEYİMİZ YOK"

Yayındaki sohbet bir anda kavgaya dönüştü.

Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel, Özerman'a "Bizim utanacak hiçbir şeyimiz yok Allah'a şükür. Bu iddialar yine olsun yine yayın yaparız." diye yanıt verdi.

"BENİ ÇOCUK AZARLAR GİBİ AZARLAYAMAZSINIZ"

Taraflar birbirlerini susturmaya çalışırken Özerman'ın tepkilerinden rahatsız olan Gülşen Yüksel, "Beni böyle çocuk azarlar gibi azarlayamazsınız. Lütfen kendinize gelin. Benimle böyle konuşamazsınız." sözleriyle tepki gösterdi.

Gülşen Yüksel, yaşanan gerginlik üzerine reklama giderek yayına ara verdi.