20 kilo veren oyuncu Bergüzar Korel'in gala tarzı çok beğenilmedi ‘Düğüm’ dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Bergüzar Korel'in gala tarzı eleştirildi. 20 kilo veren ve imaj değiştiren 3 çocuk annesi güzel oyuncunun siyah boğazlı elbisesi güzel not alamadı.

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ensonhaber.com

Çocukları ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Halit Ergenç’le yıllar önce Londra’ya yerleşen sadece işler için Türkiye’ye gelen Bergüzar Korel, yeniden ekranlara dönmek için gün sayıyor.

3 çocuk annesi

Son dönemde Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyan, 3 çocuk annesi Bergüzar Korel, 'Düğüm' dizisiyle hayranlarıyla buluşacak.

20 kilo verdi

Yeni dizisi için imaj değişikliğine giden Korel, 8 ay gibi kısa sürede 20 kilo vererek adeta iğne ipliğe dönmüş ve çok konuşulmuştu.

Yeni imaj

Saçlarını kısa kestirip sarıya boyatan ünlü ismin yeni imajı Esra Erol'a benzetilmişti. Bergüzar Korel'in heyecanla beklenen dizisi 'Düğüm'ün galası gerçekleştirildi.

Beğenilmedi

Korel, geceye siyah yanları kesik detaylı elbisesi ile damga vurdu. Stil danışmanını yanından bir an olsun ayırmayan Korel'in iddialı tarzı pek beğenilmedi.

Dövmesi göründü

Stil danışmanının, elbisenin kesik yerlerini açmaya çalışırken yayınlanan videosu gündem oldu. Korel'in kalçasının yan tarafına yaptırdığı dövme de dikkatlerden kaçmadı.