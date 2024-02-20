Çocukları ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Halit Ergenç’le yıllar önce Londra’ya yerleşen sadece işler için Türkiye’ye gelen Bergüzar Korel, yeniden ekranlara dönmek için gün sayıyor.
3 çocuk annesi
Son dönemde Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyan, 3 çocuk annesi Bergüzar Korel, 'Düğüm' dizisiyle hayranlarıyla buluşacak.
20 kilo verdi
Yeni dizisi için imaj değişikliğine giden Korel, 8 ay gibi kısa sürede 20 kilo vererek adeta iğne ipliğe dönmüş ve çok konuşulmuştu.
Yeni imaj
Saçlarını kısa kestirip sarıya boyatan ünlü ismin yeni imajı Esra Erol'a benzetilmişti. Bergüzar Korel'in heyecanla beklenen dizisi 'Düğüm'ün galası gerçekleştirildi.
Beğenilmedi
Korel, geceye siyah yanları kesik detaylı elbisesi ile damga vurdu. Stil danışmanını yanından bir an olsun ayırmayan Korel'in iddialı tarzı pek beğenilmedi.
Dövmesi göründü
Stil danışmanının, elbisenin kesik yerlerini açmaya çalışırken yayınlanan videosu gündem oldu. Korel'in kalçasının yan tarafına yaptırdığı dövme de dikkatlerden kaçmadı.
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