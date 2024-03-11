2003'te birinci olmuştu! Sertab Erener yeniden Eurovision'da sahne alacak Eurovision'da ülkemizi gururlandırarak birinci olan ünlü şarkıcı Sertab Erener'e Eurovision'dan davet geldi.

ensonhaber.com

2003 yılında Eurovision'da ülkemize Everyway That I Can şarkısıyla birincilik getiren Sertab Erener, İstanbul'da verdiği konserde müjdeyi verdi.

İsveç'e gidiyor

Erener, 2024 Eurovision Şarkı Yarışması için bu yılki ev sahibi İsveç'ten davet aldığını, yarışma gecesi için özel bir gösteri hazırladığını belirtti.

Farklı bir versiyonunu okuyacak

Erener, 'Everyway That I Can' şarkısının farklı bir versiyonunu okuyacağını söyledi.

Everyway That I Can şarkısının söz ve müziğinde Sertab Erener ve Demir Demirkan'ın, aranjesinde ise Ozan Çolakoğlu'nun imzası vardı.

2009'da Hadise'nin 'Düm Tek Tek'i, 2008'de Mor ve Ötesi'nin 'Deli'si ve 2007'de Kenan Doğulu'nun 'Shake It Up Şekerim'i Eurovision'da Türkiye'yi temsil etmişti.