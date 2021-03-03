2021 Altın Küre Ödülleri reytingde çakıldı

İlk kez sanal ortamda yapılan yayınla sahiplerini bulan Altın Küre Ödülleri, bu yıl seyirci ilgisinden yoksun kaldı

Bu yıl 78’inci kez sahiplerini bulan Altın Küre Ödülleri, tarihinde ilk kez sanal olarak gerçekleşti.

BEKLENEN İLGİYİ GÖRMEDİ

Salgın nedeniyle salonda çok az izleyicinin ve sadece ödül sunacak isimlerin yer aldığı, adaylar ve kazananların ise görüntülü bağlandığı 2021 Altın Küre Ödül Töreni, reytinglerde çakıldı.

EN FAZLA 2004'TE İZLENDİ

Türkiye saatiyle 28 Şubat’ı 1 Mart’a bağlayan gece düzenlenen tören 6,9 milyon kişi tarafından seyredildi. Nielsen reyting verilerine göre geçen yıl, törenin 18,3 milyon seyircisi vardı.

Bu rakam da 2019’a göre yüzde 2’lik düşüş anlamına geliyordu. Altın Küre Ödülleri en fazla 2004’te seyirci kazandı. O yılki töreni 27 milyon kişi seyretti.