2024 Grammy Ödülleri'nin sahiplerini buldu! Taylor Swift törene damgasını vurdu Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy ödülleri bu sene de sahiplerine verildi. Gecede yaşananlar sosyal medyada çok konuşuldu.

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Bütün ünlü isimlerin özenle hazırlandığı, müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri, dün gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Gecede Billie Eilish, Billy Joel, Burna Boy, Dua Lipa, Joni Mitchell, Luke Combs, Olivia Rodrigo, Travis Scott ve Miley Cyrus gibi isimler sahne aldı.

Taylor Swift 4. kez yılın albümü ödülünü aldı

Bu yıl 66. kez düzenlenen Grammy Ödülleri'nin sunuculuğunu art arda 4. kez Trevor Noah üstlendi. Taylor Swift dördüncü kez "Yılın Albümü" kategorisinde ödül kazanarak tören tarihine damgasını vurdu.

Billie Eilish, Barbie filmi için yaptığı şarkı ile Yılın Şarkısı Ödülü'ne layık görüldü.

Miley Cyrus, güçlü adayları geride bırakarak ödülü aldığı için çok şaşırdığını söyledi.

Yılın albümü

Taylor Swift – Midnights

Yılın şarkısı

Billie Eilish – What Was I Made For?

En iyi klip

The Beatles - I'm Only Sleeping



Yılın kaydı

Miley Cyrus – Flowers

En iyi sanatçı

Victoria Monét

En iyi geneleksel pop albümü

Laufey - Bewitched

En iyi solo performans

Miley Cyrus – Flowers

En iyi grup

SZA ft. Phoebe Bridgers – Ghost in the Machine