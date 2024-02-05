2024 Grammy Ödülleri'nin sahiplerini buldu! Taylor Swift törene damgasını vurdu

Bütün ünlü isimlerin özenle hazırlandığı, müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri, dün gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Gecede Billie Eilish, Billy Joel, Burna Boy, Dua Lipa, Joni Mitchell, Luke Combs, Olivia Rodrigo, Travis Scott ve Miley Cyrus gibi isimler sahne aldı.
Taylor Swift 4. kez yılın albümü ödülünü aldı
Bu yıl 66. kez düzenlenen Grammy Ödülleri'nin sunuculuğunu art arda 4. kez Trevor Noah üstlendi. Taylor Swift dördüncü kez "Yılın Albümü" kategorisinde ödül kazanarak tören tarihine damgasını vurdu.
Billie Eilish, Barbie filmi için yaptığı şarkı ile Yılın Şarkısı Ödülü'ne layık görüldü.
Miley Cyrus, güçlü adayları geride bırakarak ödülü aldığı için çok şaşırdığını söyledi.
Yılın albümü
Taylor Swift – Midnights
Yılın şarkısı
Billie Eilish – What Was I Made For?
En iyi klip
The Beatles - I'm Only Sleeping
Yılın kaydı
Miley Cyrus – Flowers
En iyi sanatçı
Victoria Monét
En iyi geneleksel pop albümü
Laufey - Bewitched
En iyi solo performans
Miley Cyrus – Flowers
En iyi grup
SZA ft. Phoebe Bridgers – Ghost in the Machine
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