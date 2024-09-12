2024 MTV Video Müzik Ödülleri'nde Taylor Swift rüzgarı esti Müzik sektörünün en iyilerinin seçildiği MTV Ödülleri ABD'nin New York şehrinde ihtişamlı bir törenle başladı. Birçok ünlünün boy gösterdiği ödül töreninde 7 dalda ödül alan Taylor Swift geceye damgasını vurdu.

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En prestijli ödül törenlerinden biri olan MTV Video Müzik Ödülleri (VMA), ABD'nin New York şehrinde gerçekleştirildi.

Ünlüler geçidinin yaşandığı ödül töreninde, müzik dünyasının en iyileri seçildi.

Törene katılan ünlüler, hem kombinleriyle hem de sesleriyle galibiyet yarışına girdi.

MÜZİK DÜNYASININ EN İYİLERİ ÖDÜL ALDI

MTV'nin internet sitesine göre, ödül töreninde Eminem, Sabrina Carpenter ve Katty Pery gibi pek çok sanatçı sahne aldı.

Megan Thee Stallion'ın sunduğu ödül töreninde açılış performansını sergileyen Eminem, "Houdini" şarkısıyla "En İyi Hip-hop" ve "En İyi Görsel Efektler" ödülünü aldı.

TAYLOR SWİFT 7 DALDA ÖDÜL KAZANDI

12 dalda aday gösterilen Swift, beşinci kez kazandığı "Yılın Klibi" kategorisi de dahil olmak üzere 7 ödülle evine döndü.

Swift, şu ana kadar toplam 30 VMA ödülü kazanarak, 26 ödülü bulunan Beyonce'nin "En Çok VMA Ödüllü Solo Şarkıcı" ünvanını devraldı.

ÖDÜLLERE DOYAMADILAR

Şarkıcı Post Malone'un Swift ile düet yaptığı "Fortnight" isimli şarkı "Yazın Şarkısı" ödülünü alırken, şarkının klibi de "Yılın Klibi" ödülüne layık görüldü.

Amerikalı sanatçı Katty Pery de "Roar" adlı şarkısını seslendirdiği performansıyla "VMA Tarihinin En İkonik Performansı" ödülünü kazandı.

YILIN GRUBU SEVENTEEN OLDU

Güney Koreli müzik gruplarının ön plana çıktığı ödül töreninde "En iyi K-Pop" ödülü solo şarkıcı Lisa'ya verilirken, Seventeen "Yılın Grubu" seçildi.

Birkaç türün kombinasyonu olan ve "Afrika ezgileri içeren" anlamındaki "En İyi Afrobeat" ödülü, "Water" şarkısıyla Tyla'ya verildi.

ÖDÜLLER VE SAHİPLERİ

Gecenin diğer ödül kategorileri ve sahipleri şöyle sıralandı:

"En İyi Çıkış Yapan Sanatçı": Chappell Roan

"Yılın Sanatçısı": Taylor Swift

"Yılın Şarkısı": Sabrina Carpenter - "Espresso"

"En İyi Koreografi": Dua Lipa- "Houdini"

"En İyi Sanat Yönetmeni": Megan Thee Stallion - "BOA"

"En İyi Düzenleme": Taylor Swift ve Post Malone - "Fortnight"

"En İyi R&B": SZA - "Snooze"

"En iyi Alternatif Müzik": Benson Boone - "Beatiful Things"

"En iyi Rock Müzik": Lenny Kravitz - "Human"

"En İyi Latince Şarkı": Anitta - "Mil Veces"

"Yılın Performansı": LE SSERAFİM - "Easy"

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)