2024 yılında hayatını kaybeden ünlüler

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2024 yılını geride bırakmaya hazırlanıyoruz.

Acısıyla-tatlısıyla geride kalmaya hazırlanan 2024 yılında, ünlüler dünyası bazı kayıplar yaşadı.

Herkesin sevdiği isimler, 2024 yılında hayata gözlerini yumdu.

Kenan Işık, Ahu Tuğba, Türker İnanoğlu, Ankaralı Turgut ve Ayla Algan gibi isimler, bu sene vedalaştıklarımız oldu.

2024 YILININ KAYIPLARI

2024 yılında hayatını kaybeden isimler ve nedenleri ise şöyle:

ANKARALI TURGUT: Bir süredir kanser tedavisi gören Ankaralı Turgut, 61 yaşında hayatını kaybetti.

KENAN IŞIK: Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan usta sanatçı Kenan Işık, 76 yaşında vefat etti.

AYLA ALGAN: Ayla Algan, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

AHU TUĞBA: Geçirdiği rahatsızlık sonrası Ahu Tuğba, 1 Eylül’de ABD'de yaşamını yitirdi.

AHMET UĞURLU: Türk sinemasının ve tiyatrosunun usta ismi Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti.

TOMRİS GİRİTLİOĞLU: Ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı Tomris Giritlioğlu, hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Giritlioğlu, 67 yaşındaydı.

SEVDA FERDAĞ: Yeşilçam'ın usta oyuncularından Sevda Ferdağ, 2024 yılında yaşamını yitirdi.

TOLGA SAVACI: Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında yaşamını yitirdi.

KAYHAN YILDIZOĞLU: "Selena" gibi yapımlarla tanınan usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti.

TÜRKER İNANOĞLU: Yönetmen, senarist ve yapımcı Türker İnanoğlu 87 yaşında hayata veda etti.

AYTEN GÖKÇER: Tiyatro ve sinemanın usta isimlerinden Ayten Gökçer, 84 yaşında yaşamını yitirdi.

FATMA KARANFİL: Bir süredir kanser mücadelesi veren Yeşilçam oyuncularından Fatma Karanfil hayatını kaybetti.

GENCO ERKAL: Genco Erkal, 86 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçı kan kanseri tedavisi görüyordu.

METİN AROLAT: Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, İstanbul Kozyatağı'nda sahne aldığı mekanda sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

52 yaşındaki Arolat, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

HASAN YALNIZOĞLU: Hasan Yalnızoğlu, 50 yaşında pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

VURAL ÇELİK: Avrupa Yakası'nda hayat verdiği Kubilay karakteriyle tanınan Vural Çelik, hayatını kaybetti.

TEKİN TEMEL: Usta oyuncu Tekin Temel, 56 yaşında yaşamını yitirdi. Oyuncu geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

MURAT SOYDAN: Yeşilçam oyuncusu Murat Soydan yaşamını yitirdi. Oyuncunun vefat haberini kızı verdi.

GÜNERİ CIVAOĞLU: Bir süredir kanser tedavisi gören gazeteci Güneri Cıvaoğlu, 85 yaşında hayatını kaybetti.

TUNCAY AKÇA: Hababam Sınıfı filmindeki rolüyle akıllarda yer eden usta oyuncu Tuncay Akça hayatını kaybetti.

UĞUR TAŞDEMİR: Pek çok Hollywood yıldızının Türkçe seslendirmesini yapan oyuncu ve seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir hayatını kaybetti.

BAHAR ÖZTAN: 2023 yılında daha önce 3 kez yendiği kansere tekrar yakalanan Bahar Öztan, kolon kanseri ile mücadelesini kaybetti.