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2024’ün en güzel yüzleri açıklandı! Afra Saraçoğlu ve Hande Erçel listede

2024’ün en güzel yüzleri açıklandı! Afra Saraçoğlu ve Hande Erçel listede Sosyal medyada gündem yaratan dünyanın en güzel yüzleri listesine Türk güzeller de girdi. Listede Afra Saraçoğlu, Hande Erçel ve Sıla Türkoğlu var.