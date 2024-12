2024’ün en güzel yüzleri açıklandı! Afra Saraçoğlu ve Hande Erçel listede

Haber Merkezi

Dünyanın En Güzel Yüze Sahip Kadınları (The 100 Most Beautiful Faces of 2024) listesi yayınlandı.

Bu yılki listede 5 Türk ünlü isim de yer aldı.

Türk televizyonunun en beğenilen kadınlarından Özge Yağız, Su Burcu Yazgı Coşkun, Sıla Türkoğlu, Afra Saraçoğlu ve Hande Erçel listede yer alıyor.

LİSTE SIRALAMASI

Özge Yağız, listenin 97’nci sırasında yer alırken, Su Burcu Yazgı Coşkun 83’üncü sırada, Sıla Türkoğlu ise 74’üncü sırada yer aldı.

Saraçoğlu 57’nci sırada, Hande Erçel ise 25’inci sırada kendine yer buldu.