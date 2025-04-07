Metin Yıldız'dan 'İmamoğlu'nu niye desteklemiyorsun' diyenlere: Çok yoğunum

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İBB'de yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla CHP'nin başlattığı boykot kampanyası, adeta bir "linç kampanyasına" dönüştü.

Boykotu yanlış bulan ya da desteklemeyenler, sessiz kalanlar dahi muhalif kesim tarafından hem linçleniyor, hem de bir nevi fişleniyor.

Bir dönem Ekrem İmamoğlu'nun en büyük destekçilerinden olduğunu söyleyen oyuncu Metin Yıldız, boykot kampanyasına karşı sessiz kalması nedeniyle eleştirilen ünlüler arasındaki yerini aldı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Metin Yıldız, İmamoğlu'nu Beylikdüzü Belediye Başkanlığına aday olduğundan beri desteklediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

BEN ONU ARADIĞIMDA ÇOK YOĞUNDU, ŞİMDİ DE BEN "ÇOK YOĞUNUM"

"Merhaba arkadaşlar. Gerek sosyal medya hesaplarımdan gerek ise kişisel olarak yoğun bir talep alıyorum bu günlerde.. Vay efendim ben neden sessiz kalıyormuşum vay efendim neden paylaşım yapmıyormuşum vay efendim boykota çağrı yapmıyormuşum vay efendim vay vay ki vay..

Neden mi söyleyeyim;

Fotoğrafta elinde mikrofon olan arkadaşı hiç biriniz tanımıyordunuz.. Beylikdüzü Belediye Başkan Adayıydı yıl 2014 yanında ben vardım.. Kazandı. Aramadım bir talepte bulunmadım.. 2019'da Fatsadaydım pandemi vardı. Her Şey Çok Güzel Olacak dedi inandım. Anamı babamı bıraktım 2000km yol yaptım oy verdim.. Kazandı. İki sene sonra bir sinema filmi, sanat için aradım açmadı. Mesaj Attım. Dönmedi. Kalemini Aradım. Yazmadı. Cevap geldi: Beyefendi Yoğun..

Tekrar aradım, çok yoğun. Mail attım. Maalesef çok çok çok yoğun kendileri.. Beş senedir yoğun asla ulaşamıyoruz kendilerine.. Bakıyorum, o gün yanında olmayanlar etrafında hepsi beraber yoğun bir takım sanatsal faaliyetler.. Şimdi buraya yazıyorum; Neden bir şey paylaşmıyorsun diyenlere.. Soran olursa da söyleyin.. Çok Yoğunum.."

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