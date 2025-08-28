21 yıl sonra buluştular! Deniz Seki ve Rıza Tamer bir araya geldi

Son dönemde sosyal medyada popüler olan yerde gitarıyla şarkı söyleyen kişinin kimliği herkesi şoke etti.

O isim, Popstar yarışmasıyla tanınan Rıza Tamer çıktı. Son günler adından sıkça söz ettiren Tamer, yıllar sonra Deniz Seki ile buluştu.

Rıza Tamer o dönemde, jüri üyesi ünlü şarkıcı Deniz Seki ile tartışma yaşamıştı.

"UKALA"

Deniz Seki, Rıza Tamer’e "Sen çok ukalasın, sinir bozucu bir tavrın var" sözleriyle çıkışmıştı. Tamer ise bu sözlere yanıt olarak "Ben kalırsam star olurum ama sizin kararınız önemli. Star olmak sadece sesle değil, sahne enerjisiyle de olur. Türkiye’de birçok güzel ses var." şeklinde yanıt vermişti.

İki isim yıllar sonra bir araya geldi. Ünlü şarkıcı Deniz Seki, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.

"YIL 2004"

Seki, paylaşımına şu notu düştü: "Yıl 2004.. Popstar sahnesinde jüri koltuğundaydım, karşımda pırıl pırıl bir genç vardı: Rıza Tamer. 21 yıl geçmiş... Bugün karşıma bambaşka bir yerde, dimdik ayakta, yolunu kararlılıkla yürüyen bir sanatçı olarak çıktı.

"CANIM RIZA'M"

Zamanın nasıl geçtiğini görmek, bir çocuğun gözlerimin önünde büyüyüp kendi ışığını yakmasına tanık olmak çok kıymetli... Gurur duydum. Yolun her daim açık olsun canım Rıza'm.''