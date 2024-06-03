22 yıllık evlilik bitiyor! Jess Molho eşi Zeynep Molho boşanıyor Ünlü oyuncu ve sunucu Jess Molho ile yönetmen eşi Zeynep Molho, 22 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı.

ensonhaber.com

Bir dönemin en popüler yapımlarından 'Sihirli Annem' dizisiyle ünlenen daha sonra, 'Dadı', 'Çocuklar Duymasın', 'Yaprak Dökümü' ve 'Kardeş Payı' gibi projelerde de kamera karşısına geçen Jess Molho'dan kötü haber var.

Ünlü oyuncu, yönetmen eşi Zeynep Molho ile olan 22 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı.

'Anlaşmalı boşanma

İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran 47 yaşındaki oyuncu ve sunucu, 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' gerekçesiyle boşanma davası açtı.

'Anlaşmalı boşanma protokolü'ne göre; çiftin 14 yaşında Maya adındaki kızları ve 16 yaşında Tibet adındaki oğullarının velayeti baba Jess Molho'da kalacak.