24 saatte 6 milyon TL kazandı iddiası vardı! Net kazancını açıkladı

Uzun süredir ortalarda görünmeyen ünlü YouTuber Enes Batur, sonunda döndü.

Batur, adeta YouTube’u yeniden salladı. “Hayattayım” adını verdiği videosuyla platforma geri dönen Batur, kısa sürede milyonlara ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

VİDEO YOĞUN İLGİ ALDI

Yayınlandığı ilk 24 saat içinde 10 milyon görüntülenme elde eden video, sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girdi. Ayrıca Enes Batur'un 24 saatte elde ettiği kazanç da gündeme geldi.

24 saatte 6 milyon TL kazandığı söylenen Enes Batur 'Etrafta büyük bir yalan dolaşıyor' diyerek net kazancını paylaştı.

81 BİN 193 BİN TL

Açıklamasıyla takipçilerini iyice meraklandıran Enes Batur, bağışlardan ne kadar kazandığını gösterdi. Batur 81 bin 193 TL kazandığını söyledi.