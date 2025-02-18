24 yıllık evliliği bitiyor! Eşi Cenk Torun'a boşanma davası açtı

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Bir dönemin fenomen yapımlarından Çılgın Bediş dizisinde canlandırdığı Oktay rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Cenk Torun, uzun bir aradan sonra 'Esaret' dizisiyle ekranlara döndü.

Cenk Torun’un 2001 yılında evlendiği Nevin Torun, ‘zina’ gerekçesiyle boşanma davası açtı.

"BEKAR ERKEK İZLENİMİ VERDİ"

Nevin Torun, eşinin rol arkadaşı Mahassine Merabet ile ilişkisinin olduğunu öne sürerek bu diziye başlamasıyla beraber ailesini sildiğini iddia etti. Dava dilekçesinde “Eşim, Mahnassine ile dizi başladığı andan itibaren ‘PR’ adı altında samimi görüntüler vermiş, bekar bir erkek izlenimi bırakmış, sosyal medyada ailesi yokmuş gibi davranmıştır.” ifadelerine yer verildi.

HEDİYE İDDİASI

Dilekçede; Cenk Torun’un Merabet’e 2023’te bilezik, 2024’te altın, parfüm, Merabet’in de Torun’a pahalı kolye ve saat aldığı belirtildi. Ayrıca aralarında para alışverişi olduğu, hatta Torun’un, Merabet’e ülkesine giderken uçak biletini aldığı da öne sürüldü. Nevin Torun, Cenk Torun’un 4 Aralık’ta birlikte oturdukları evi terk ettiğini, kendisine yeni bir ev tuttuğunu, bu evde Mahassine Merabet ile birlikte yaşadığını belirtip, maddi-manevi tazminat talebinde bulundu.