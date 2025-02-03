25 yaş küçük asistanıyla imam nikahı kıydığı iddia edilmişti! İbrahim Tatlıses'ten açıklama geldi

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İbrahim Tatlıses'in kendisinden 25 yaş küçük asistanı Tuğçe Korkmaz ile arasında aşk olduğu iddia ediliyordu. Hatta ikilinin gizlice imam nikahı kıydığı da öne sürüldü.

Ünlü türkücü, Özbekistan dönüşü havalimanında bu sorulara verdiği yanıtla gündeme geldi.

"ALLAH RAZI OLSUN"

Tatlıses, "Tuğçe Hanım benim yardımcım. Bu hanımefendi benim elim ayağım. Bu hanım işinde gücünde. Bana bebekler gibi bakıyor. Allah ondan razı olsun!” dedi.

Bu iddialar, daha önce Tatlıses'in 40 yıllık dostu ve arasının bozulduğu Metin Cantimur’dan gelmişti.

"O KADINA KURBAN OLSUNLAR"

Cantimur, 'Bodrum'daki nikah şahitlerinin ismini bile verebilirim. Herkesle imam nikahı yapmış.' diyerek gündeme gelmişti.

Bu açıklamaların üzerine canlı yayına mesaj gönderen Tatlıses, 'O kadına kurban olsunlar. Donunu bile yıkadı' diyerek ağızları açık bırakmıştı.