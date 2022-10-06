Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, 27 yıl önceki halini paylaştı.

Uzun zamandır ekranlarda olmamasına rağmen gündemden düşmeyen Pınar Altuğ, bugün de sosyal medyada konuşulmayı başardı.

Çocuklar Duymasın dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından 1995 yılına ait fotoğrafını paylaştı.

27 yıl önce

Pınar Altuğ 1994 yılında Miss Turkey seçilen ve 1995 yılından bu yana ekranlarda olan Altuğ düzgün fiziğiyle dikkat çekti. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan Altuğ'nun 27 yıl önceki güzelliğine beğeni yağdı.