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    27 yıl önce Pınar Altuğ

    Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, 27 yıl önceki halini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 06.10.2022 - 14:01
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    27 yıl önce Pınar Altuğ

    Uzun zamandır ekranlarda olmamasına rağmen gündemden düşmeyen Pınar Altuğ, bugün de sosyal medyada konuşulmayı başardı.

    Çocuklar Duymasın dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından 1995 yılına ait fotoğrafını paylaştı.

    27 yıl önce

    Pınar Altuğ 1994 yılında Miss Turkey seçilen ve 1995 yılından bu yana ekranlarda olan Altuğ düzgün fiziğiyle dikkat çekti. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan Altuğ'nun 27 yıl önceki güzelliğine beğeni yağdı.

    27 yıl önce Pınar Altuğ #1

    27 yıl önce Pınar Altuğ #2


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