27 yıllık eşi Arzum Onan'dan boşanan Mehmet Aslantuğ, ayrılık nedenini açıkladı Ünlüler dünyasının 'Örnek çifti' olarak gösterilen Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, 27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz aylarda sonlandırmıştı. Aslantuğ, biten evliliğiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

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27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz mayıs ayında tek celsede bitirerek herkesi şaşırtan oyuncu çift Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan, bu konuyla ilgili gündeme gelmeye devam ediyor.

Boşanma davasının ardından ünlü çift hakkında birçok iddia ortaya atılmış ve Mehmet Aslantuğ’un Arzum Onan’ı aldattığı ileri sürülmüştü.

Aldatılma iddialarını Mehmet Aslantuğ ise kesin bir dille yalanlamıştı.

Şimdi ise Mehmet Aslantuğ, kendisine yöneltilen barışma ve tekrar evlilik sorularına yanıt vererek boşanmalarının asıl nedenini açıkladı.

Aslantuğ, önceki akşam bir derginin Ortaköy'de düzenlediği yılbaşı partisine katıldı. Mayıs ayında Arzum Onan'dan anlaşmalı bir şekilde boşanan Aslantuğ, "Tekrar barışma ihtimaliniz var mı?" sorusuna ilginç bir cevap verdi.

"Arzum Hanım ile bizim insani hiçbir derdimiz yok. Evlat büyüttük birlikte. Bütün o yazılanlar uydurulmuş masa başı şeyler. Somut bir sebep yok.

"Yorgunluklar var"

Psikolojik nedenler. Böyle ayaküstü konuşulacak şeyler değil. Yorgunluklar var, etkilendiğimiz süreçler, pandemiler var. Bir sürü bileşen var bu hayatta. Bunları tek tek nasıl konuşabiliriz? Türkiye birbirinin gözünü oymaya alıştı.

"Tekrar evlenir misiniz?" sorusunu ise "Bizim hukuken tescil edilmiş derin ilişkimiz var zaten." diye yanıtladı.