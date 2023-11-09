27 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ'dan boşanan Arzum Onan kendini anlattı 27 yıllık evliliğini 10 dakikada bitiren Arzum Onan, çok beğenilen kişiliğiyle ilgili konuştu.

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Türkiye eski güzeli Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ ile olan 27 yıllık evliliğini tek celsede bitirerek herkesi şaşırtmıştı.

Evliliği parmakla gösterilen Arzum Onan, gündemden düşmez hale geldi.

Bir derginin Kasım sayısına konuk olan güzel oyuncu, kendini anlattı.

Ve Arzum Onan sessizliğini bozup, hayata dair şunları söyledi:

"Hırsım yok"

"Hırslı olmadım. Ne yaparsam yapayım daha iyi olanı yapmaya çalıştım. Duyarsız insanlara dayanamıyorum. Hiçbir zaman büyük hırslarım olmadı ama ne yaparsam yapayım daha iyi, daha nitelikli olanı yapmaya çalıştım.

"Duyarsız insanlara kızarım"

En çok kaba, fütursuz ve duyarsız insanlara kızarım. Her dönemin bana kattığı öğretileri, deneyimler var.

"Oyunculuktan uzaklaştım"

Yaşım ilerledikçe daha canlı renkler sevmeye başladım. Heykeltıraşa başladıktan sonra oyunculuktan uzaklaştım.

Oyunculuk, reyting sistemi içersin de öğütülen hoyrat bir alan bence. Özellikle heykele başladıktan sonra bireysel üretmenin ve paylaşmanın verdiği hazla iyice uzaklaştım. Ancak büyük cümleler de kurmak istemem. Kim bilir.

Sabırlı olmazsanız heykel yapamazsınız."

"Annelik bana müthiş bir sorumluluk duygusu öğretti"

Onan, annelik için de şunları söyledi: "Annelik bana müthiş bir sorumluluk duygusu öğretti. Ve en önemlisi karşılıksız sevginin ne olduğunu gösterdi."