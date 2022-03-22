Pelin Karahan, imaj değiştirdi

İstediği kiloya sonunda kavuşan ve artık fit bir vücuda sahip olan Pelin Karahan, saçlarını da değiştirdi.

İki çocuk annesi güzel oyuncu Pelin Karahan, son günlerde verdiği kilolarla dikkat çekmişti.

Verdiği kilolarla birlikte tarzını da değiştiren ünlü oyuncu, yeni halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Sarı saçlarını koyulaştıran Karahan, kuaförden çıkmadan poz verdi. Takipçilerini ikiye bölen Karahan'a "Sarıya geri dön" yorumları yapıldı.

Ketojenik beslenme ve kick boks yaparak 48 kiloya düştüğünü belirten Karahan, "Dokuz kilo kadar verdim, sağlam bir diyet ve spor yaptım. Böyle daha iyi ve sağlıklı hissediyorum. Daha fit ve ekranda daha iyi gözüktüğümü düşünüyorum" demişti.