Deniz Seki ameliyat oldu

Verdiği kilolar yüzünden vücudunda sarkmalar olan Deniz Seki, toparlanmak için ameliyat oldu.

2.5 ayda 25 kilo verip 59'a düşen ünlü şarkıcı Deniz Seki, son görüntüsüyle yine şaşırtmıştı. Sosyal medya hesabından son halini paylaşan Seki'ye hayranlarından yorum yağmıştı.

AMELİYAT OLDU

İstediği kiloya gelen Seki, vücudundaki sarkmaları toparlatmak için Anadolu Yakası'ndaki özel bir hastanede ameliyat oldu.

Ünlü şarkıcının zayıflama sırrı da şöyle:

ŞEKER YOK

- Hamur işi, gazlı-şekerli içeceklerden uzak durdu.

- Öğünlerinde somon, hindi, salata, omlet ve şekersiz pudinge yer verdi.

- Aralarda ödem atan detoks sıvılarından tüketti.

SPOR VAR

- 17.00’den sonra bir şey yemedi.

- Her gün bir saat yürüdü, haftanın üç günü pilates yaptı.