3. bebeğine hamile! Zeynep Sever Demirel 6 ayda 12 kilo aldı

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Futbol dünyasının en ünlü simalarından Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel çifti, 3. kızlarına kavuşmak için gün sayar oldu.

Yade ve Yeda adında iki kızları olan ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda ailece Maldivler'e gitmişti.

Zevkli bir dönem geçiren Zeynep Sever Demirel, hamileliği boyunca kaç kilo aldığını açıkladı.

6 aylık hamile olan ünlü isim, "Bu aralar giyecek bir şey bulamıyorum. Normalde Volkan'ın (Demirel) kıyafetlerini giyiyorum. Onun gardırobu ile idare ediyorum." diye konuştu.

"ÇOK KİLO ALDIM"

Hamileliklerinde çok kilo aldığını belirten ünlü oyuncu, "Çok kilo aldım. Normalde çok yemek yiyemiyorum. Hamilelikte tutamıyorum kendimi... Bunda altı ay olmasına rağmen 11-12 kilo aldım." dedi.