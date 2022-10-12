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- 3 çocuk annesi Bergüzar Korel'den yeni imaj
3 çocuk annesi Bergüzar Korel'den yeni imaj
Ali, Han ve Leyla isminde üç çocuğu olan Bergüzar Korel, imajını yeniledi.
- Haber Merkezi
- 12.10.2022 - 10:22
- Güncelleme : 12.10.2022 - 12:04
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, Binbir Gece ve Vatanım Sensin dizilerinde başrolü paylaştığı Halit Ergenç ile 2009 yılının Ağustos ayında dünyaevine girmişti.
3 çocuklu oldu
Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren Bergüzar Korel, 2010 yılının Şubat ayında Ali'yi dünyaya getirerek ilk kez annelik duygusunu tattı. 2020 yılının Mart ayında ise oğlu Han'ı kucağına alan Korel, geçen kasımda kızı Leyla'ya kavuştu.
Anne imaj yeniledi
3 çocuklu hayattan sonra Türkiye'yi terk edip İngiltere'ye yerleşen ünlü oyuncu, imaj yeniledi. Yeni saçlarını paylaşan Korel, kısa sürede gündem oldu. Takipçileri tarafından büyük ilgi gören paylaşımda Korel'e iltifat yağdı.