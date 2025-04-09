3. kez anne olan Zeynep Sever Demirel küçük kızıyla poz verdi

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2010 yılında Volkan Demirel ile evlenen, 2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Sever Demirel üçüncü kez anne olmanın heyecanını yaşadı.

Geçtiğimiz hafta üçüncü çocuklarına kavuşan çift, bebeklerinin ismini Yasmin koydu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Zeynep Sever Demirel, geçtiğimiz günlerde minik kızıyla verdiği yeni pozunu sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.

"AŞIRI ÇOK AŞIK"

Ünlü fenomen Instagram gönderisinde kucağında bebeğiyle poz verip "Nabersiniz ya, görüşemiyoruz. Ben bir süredir bu şekildeyim. Yorgun, uykusuz ama aşırı çok aşık." dedi.