3. kez anne olmaya hazırlanıyor! Tuğçe Tayfur, eşi Muhammet Aydın'la barıştı

Haber Merkezi
Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, üçüncü defa anne olmaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz günlerde paylaşımları ile gündem olan Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un evliliğindeki kriz çok konuşulmuştu.
İkilinin sosyal medya üzerinden göndermeli paylaşımları evliliklerinde sorun yaşadıklarını gösteriyordu.
Muhammet Aydın'ın son gönderisi ise adeta soğuk duş etkisi yarattı.
"BENİM ZAFİYETİM"
Hikayesinde Tuğçe Tayfur'u paylaşan Aydın, 'Benim de zafiyetim işte, şans dileyin' diyerek ikilinin arasındaki soğuk rüzgarların bittiği sinyalini verdi.
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