3. kez anne olmuştu! Zeynep Sever Demirel küçük bebeğiyle poz verdi

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Miss Belçika Güzellik Yarışması'nda birinci seçilen Zeynep Sever Demirel, 2010 yılında ünlü futbolcu Volkan Demirel ile evlenmişti.

Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde üçüncü çocuklarına kavuşmuştu.

Zeynep Sever Demirel'in ve Volkan Demirel'in bebeklerinin ismi Yasmin olarak açıklamıştı.

Sosyal medyada aktif olan Zeynep Sever Demirel, Instagram hesabından doğum sonrası ilk paylaşımını yaparak, bebek Yasmin ile birlikte verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

25 KİLO ALDI

Doğum sürecini de anlatan Demirel, 25 kilo aldığını belirterek, hamilelik deneyimlerini samimi bir şekilde paylaşmıştı.

"AŞIRI ÇOK AŞIK"

Zeynep Sever, Instagram gönderisinde kucağında bebeğiyle poz verip "Nabersiniz ya, görüşemiyoruz. Ben bir süredir bu şekildeyim. Yorgun, uykusuz ama aşırı çok aşık" dedi.