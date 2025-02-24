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3. kez baba oldu! Volkan Demirel yeni doğan kızıyla poz verdi

3. kez baba oldu! Volkan Demirel yeni doğan kızıyla poz verdi Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel 3. bebeklerini kucakladı. Minik Yasmin babasıyla ilk pozunu verdi.