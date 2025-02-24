3. kez baba oldu! Volkan Demirel yeni doğan kızıyla poz verdi

Haber Merkezi
2010 yılında evlenen Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel, önceki gün üçüncü çocuklarına kavuştu.
YASMİN BEBEK
Baba olmanın mutluluğunu yeniden yaşayan Volkan Demirel, "Hoş geldin" mesajıyla sosyal medya hesabından güzel haberi paylaştı. Demirel çifti, üçüncü çocuklarına "Yasmin" adını verdi.
Artık 3 kız babası olan Volkan Demirel, minik kızıyla verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.
Eski futbolcunun karesine takipçilerinden beğeni yağdı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış