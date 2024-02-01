30 kilo veren ünlü komedyen Ata Demirer nasıl kilo verdiğini açıkladı: "Bağırsaklarımı yıkatmadım" Son dönemlerde verdiği kilolar ile sosyal medyada dikkat çeken Ata Demirer, 30 kiloyu nasıl verdiğini katıldığı programda açıkladı.

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Komedyen, oyuncu ve müzisyen Ata Demirer, 5 ayda 30 kilo vererek değişimiyle gündeme geliyor. Uzun zaman kilo sorunuyla mücadele eden 51 yaşındaki Demirer, Empati programında zayıflamasına dair konuştu.

"Hiçbir şey öyle bir şey olmadı"

"Mesela böyle şeyler var bize empoze edilen moda akımlar var mesela diyetisyenler, işte şu diyetisyen şöyle dedi bu diyetisyen böyle dedi şu beslenme şu diyeti bu diyeti. Ben şimdi bir 30 kilo falan vermiş durumdayım. Sağda solda okuyorum, böyle birtakım asparagas haberler. 'Yok bağırsaklarını yıkattı, yok mide ameliyatı oldu.' Hayır hiçbir şey öyle bir şey olmadı." diyen Ata Demirer zayıflama sırrını da paylaştı:

"Glisemik endeksim bozuktu"

"Belki izleyen varsa şu an işine yarar diye söylüyorum benim glisemik endeksim yüksekti, bozuktu. İnsülin direncim vardı, insülin direncini ortadan kaldırmak için düzgün beslendim, spor yaptım. 2 buçuk sene falan sürdü, öyle bir anda da vermedim."

"Karbonhidrat yemedim"

Ünlü komedyen daha önce verdiği bir röportajda, "Öğlen ve akşam yemeklerinde karbonhidrat yemedim. Direkt et, balık, protein yedim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm." demişti