30 yıl aradan sonra barışan İzel-Çelik-Ercan ikinci kez dağıldı

90’ların sevilen müzik gruplarından İzel, Çelik, Ercan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip.
Uzun yıllar sahne şovlarıyla ve şarkılarıyla büyük beğeni toplayan sevilen grubun arası 30 yıl önce açıldı.
Yıllar sonra bir araya geldiler
1992 yılında dağılan grup hayranlarını derinden üzdü.
Uzun süre bir araya gelmeleri için sevenleri çağrıda bulundu. Üç isim 2 yıl önce aldığı kararla yeniden bir araya geldi.
İkinci kez dağıldılar
Ardından konserler başladı, televizyon programlarına birlikte çıkmaya başladılar.
Sevilen şarkıları yeniden söyleyen İzel, Çelik, Ercan aldıkları bir yeni kararla ikinci kez dağıldı.
"Bu kez ayrılığı ben istedim"
Konuya ilişkin açıklama ise İzel cephesinden geldi. Aramızda Kalmasın programında açıklama yapan İzel, şu ifadeleri kullandı:
Yıllar önce Çelik ‘Ben artık mutsuzum’ demiş ve grup dağılmıştı. Bu kez ayrılığı ben istedim. Ne garip tesadüf ki, ben de ‘Mutsuzum’ diyerek ayrıldım. 30 konser zor dayandım. Sevgili Ercan yıllarca müzik şirketlerinde ve stüdyolarda patronluk yapmış biri. Bu halini sahnede de sürdürünce mutsuz oldum.
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