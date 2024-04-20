30 yıl aradan sonra barışan İzel-Çelik-Ercan ikinci kez dağıldı 1992 yılında dağılan ve 2 yıl önce yeniden bir araya gelerek konserler vermeye başlayan İzel, Çelik Ercan, yeniden ayrıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan İzel, "Bu kez ayrılığı ben istedim" dedi.

ensonhaber.com

90’ların sevilen müzik gruplarından İzel, Çelik, Ercan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip.

Uzun yıllar sahne şovlarıyla ve şarkılarıyla büyük beğeni toplayan sevilen grubun arası 30 yıl önce açıldı.

Yıllar sonra bir araya geldiler

1992 yılında dağılan grup hayranlarını derinden üzdü.

Uzun süre bir araya gelmeleri için sevenleri çağrıda bulundu. Üç isim 2 yıl önce aldığı kararla yeniden bir araya geldi.

İkinci kez dağıldılar

Ardından konserler başladı, televizyon programlarına birlikte çıkmaya başladılar.

Sevilen şarkıları yeniden söyleyen İzel, Çelik, Ercan aldıkları bir yeni kararla ikinci kez dağıldı.

"Bu kez ayrılığı ben istedim"

Konuya ilişkin açıklama ise İzel cephesinden geldi. Aramızda Kalmasın programında açıklama yapan İzel, şu ifadeleri kullandı: