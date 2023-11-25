30'una giren Hande Erçel'in doğum günü pozları olay oldu!

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Oyuncu Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın ilişkisi magazin gündemini kurcalayan olaylar arasında.
İlişkilerini en başta saklamayı tercih eden aşıklar, artık birlikte boy göstermekten çekinmiyor.
Öyle ki Hakan Sabancı, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı.
30 yaş pozları beğeni topladı
30 yaşına giren Handa Erçel’in doğum gününü birçok ünlü isim kutladı.
Bir diğer yandan oyuncu, sosyal medya hesabından doğum gününe dair fotoğraflarını paylaştı.
Beyaz elbisesi ile dikkat çeken Erçel’in 30 yaş pozları beğeni yağmuruna tutuldu.
İşte o pozlar…
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