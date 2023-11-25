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30'una giren Hande Erçel'in doğum günü pozları olay oldu!

30'una giren Hande Erçel'in doğum günü pozları olay oldu! Doğum günü için kamera karşısına geçen oyuncu, beyaz elbisesi ile poz verdi. Erçel'in o pozları sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.