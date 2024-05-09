32 estetik geçirdi: Dünyanın en büyük dudaklarına sahip... Dünyanın en büyük dudaklarına sahip olmak için bıçak altına yatan Andrea Ivanova, yeni hedefini açıkladı.

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Dünyada estetik çılgınlığı artıyor...

Bu çılgınlığı uyan ve 32 kez ameliyat masasına yatan Andrea Ivanova, dünyanın en büyük dudaklarına sahip oldu.

Genç kız dünyanın en büyük dudaklarına sahip olabilmek için 20 bin sterlinden fazla para harcadı.

"Tatlı acılar"

Şimdiye kadar 32 estetik operasyon geçiren 27 yaşındaki Andrea Ivanova, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da yaşıyor.

Ivanova, yeni hedefinin dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olmak olduğunu söyledi.

Fenomen isim, "Tatlı acılara alışığım. Hedefime ulaşacağım" açıklamasını yaptı.

Doktorundan uyarı geldi

Ivanona, doktorunun onu ağzındaki herhangi bir ağrıya dikkat etmesi ve yeni bir dolgunun ölümüne neden olabileceği konusunda uyardığını ifade etti.