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    Deren Talu'dan bikinili poz

    Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun bikinili pozuna beğeni yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 26.06.2020 - 07:20
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    Deren Talu'dan bikinili poz #1

    Defne Samyeli'nin  23 yaşındaki Deren Talu, yine adından söz ettirmeyi başardı.

    Yaz tatilini sevgilisiyle Çeşme'de geçiren Deren Talu, plajda çekilen bikinili bir fotoğrafını paylaştı.

    Talu'nun fotoğrafı kısa süre de on binlerce beğeni ve yorum aldı.

    OYUNCU OLUYOR

    Talu, dizi setlerine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Amerika'da aldığı oyunculuk dersinin yanı sıra Türkiye'ye döndükten sonra usta tiyatrocu Derya Alabora ile çalışan Talu, NTC Medya'nın iddiali dizisi Akıncı'yla el sıkıştı. Talu, başrolünü Şükrü Özyıldız'ın oynacağı ATV'de ekrana gelecek dizide ilk dizi tecrübesini yaşayacak.

    Deren Talu'dan bikinili poz #2Deren Talu'dan bikinili poz #3

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