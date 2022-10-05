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    4 ay önce doğum yapan Sinem Kobal'ın son hali

    İkinci bebeğine aylar önce kavuşan Sinem Kobal'ın son paylaşımı şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2022 - 07:12
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 07:19
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    4 ay önce doğum yapan Sinem Kobal'ın son hali

    Selena dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu sinem Kobal, 2016 yılında Kim Milyoner olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştirmişti.

    Doğurmamış gibi

    4 ay önce 2. kızını kucağına alan güzel oyuncu uzun zaman sonra sosyal medya hesabından fotoğraf yayınlandı.

    Doğum kilolarından hızla kurtulan güzel oyuncu fit haliyle herkesi şaşırttı.

    4 ay önce doğum yapan Sinem Kobal ın son hali #1

    4 ay önce doğum yapan Sinem Kobal ın son hali #2

    4 ay önce doğum yapan Sinem Kobal ın son hali #3


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