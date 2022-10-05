4 ay önce doğum yapan Sinem Kobal'ın son hali

İkinci bebeğine aylar önce kavuşan Sinem Kobal'ın son paylaşımı şaşırttı.

Selena dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu sinem Kobal, 2016 yılında Kim Milyoner olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştirmişti.

Doğurmamış gibi

4 ay önce 2. kızını kucağına alan güzel oyuncu uzun zaman sonra sosyal medya hesabından fotoğraf yayınlandı.

Doğum kilolarından hızla kurtulan güzel oyuncu fit haliyle herkesi şaşırttı.