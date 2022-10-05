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- 4 ay önce doğum yapan Sinem Kobal'ın son hali
4 ay önce doğum yapan Sinem Kobal'ın son hali
İkinci bebeğine aylar önce kavuşan Sinem Kobal'ın son paylaşımı şaşırttı.
- Haber Merkezi
- 05.10.2022 - 07:12
- Güncelleme : 05.10.2022 - 07:19
Selena dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu sinem Kobal, 2016 yılında Kim Milyoner olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştirmişti.
Doğurmamış gibi
4 ay önce 2. kızını kucağına alan güzel oyuncu uzun zaman sonra sosyal medya hesabından fotoğraf yayınlandı.
Doğum kilolarından hızla kurtulan güzel oyuncu fit haliyle herkesi şaşırttı.