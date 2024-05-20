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Birçok başarılı yapımın başrol oyuncusu olarak yer alan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, son olarak fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk olmuş ve buradaki tarzı ile uzun süre konuşulmuştu.
'Dilruba' olmuştu
Dizide 'Dilruba' karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah, son olarak yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekmişti.
Ünlü isim şimdi de detoks kampına gitti.
4 gündür yemiyor
4 gündür bir şey yemediğini söyleyen Farah Zeynep Abdullah, elindeki içeceği göstererek '4 gündür hiçbir şey çiğnemiyorum. Yemek yemiyorum. Sıvı ile besleniyorum.' dedi.
İlk günler çok zorlandığını söyleyen Farah Zeynep Abdullah burada enerjisinin yükseldiğini dile getirdi.
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