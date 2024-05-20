4 gündür yemek yemiyor! Farah Zeynep Abdullah detoks kampına gitti Detoks kampı yapılan bir otele yerleşen 4 gündür yemek yemediğini söyleyen Farah Zeynep Abdullah paylaşımlarıyla dikkat çekti.

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ensonhaber.com

Birçok başarılı yapımın başrol oyuncusu olarak yer alan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, son olarak fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk olmuş ve buradaki tarzı ile uzun süre konuşulmuştu.

'Dilruba' olmuştu

Dizide 'Dilruba' karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah, son olarak yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekmişti.

Ünlü isim şimdi de detoks kampına gitti.

4 gündür yemiyor

4 gündür bir şey yemediğini söyleyen Farah Zeynep Abdullah, elindeki içeceği göstererek '4 gündür hiçbir şey çiğnemiyorum. Yemek yemiyorum. Sıvı ile besleniyorum.' dedi.

İlk günler çok zorlandığını söyleyen Farah Zeynep Abdullah burada enerjisinin yükseldiğini dile getirdi.