4 haftada 14 kilo veren Doğuş imaj yeniledi! Son haline yorum yağdı

Haber Merkezi

Türk pop müziğinin en değerli isimlerinden Doğuş, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlu ile adından söz ettirmişti.

Böbreğinde kist çıktığı ve acil ameliyata alınması gerektiği haberleri çıkan Doğuş, apar topar ülkeye dönmüştü.

4 HAFTADA 14 KİLO

Doğuş, 4 haftada tam tamına 14 kilo vermişti. Ünlü isim, önceki akşam bir film galasında ortaya çıktı.

Galaya atkı, kazak ve şapka kombini ile gelen Doğuş bu haliyle Peaky Blinders dizisindeki Thomas Shelby karakterine benzetildi. Ünlü ismin verdiği kilolar da dikkat çekti.