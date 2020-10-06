Rapçi Ezhel nerede yaşıyor? Ezhel Alman vatandaşlığı mı aldı?

Rapçi Ezhel nerede yaşıyor? Ezhel Alman vatandaşlığı mı aldı?

Son dönemlerin en çok dinlenen rapçisi Ezhel, yaklaşık 1 yıldır Almanya'nın Berlin şehrinde yaşıyor. Ezhel Türkiye'ye dönmeyecek mi? Alman vatandaşlığı mı aldı?

Uzun süredir Almanya’da olan ünlü rapçi Ezhel’in Türkiye’ye dönüp dönmeyeceği hayranları tarafından merak konusu oldu. Alman vatandaşlığı aldığı iddia edilen Ezhel, menajeri aracılığıyla yanıt verdi.

EZHEL ALMAN VATANDAŞLIĞI MI ALDI?

Almanya’nın Berlin, Kruezberg gibi çeşitli şehirlerinde bir süredir çalışmalarını sürdüren Ezhel, Türkiye ile Almanya arasında sık sık geçiş yapıyor. Ezhel'in menajeri Rıza Okçu, ünlü rapçinin Alman vatandaşlığı aldığı iddialarına yanıt verdi.

Rıza Okçu, "Ezhel'in Almanya'da oturma izni var. Burada yeni albümü üzerine çalışıyor. Alman vatandaşlığı aldığı yönündeki iddia doğru değil. İstediği zaman Türkiye'ye gelebilir" dedi.

EZHEL TÜRKİYE'YE DÖNECEK Mİ?

Daha önce Youtube programında Türkiye’ye ne zaman döneceğiyle ilgili soruları yanıtlayan Ezhel, "Türkiye’siz olmaz. Mutlaka ülkeme dönerim ama şöyle bir şey de var 27 yılımı Ankara’ya vermişim, biraz dünyayı göreyim istiyorum doğal olarak” demişti.

Geniş kitleler tarafından sevilen başarılı rapçi, “Almanya’da kaldıkça insanlarla tanışıyorum, burası bize kendimizi geliştirebilecek bir alan sunuyor. Biraz daha farklı yerleri deneyimlemem lazım ama şu an zaten Berlin’deyim, Türkiye’de sayılırım” diyerek esprili bir yanıt vermişti.