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    Dilan Çiçek Deniz'in yeni aşkı

    Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, gönlünü sosyetenin tanınan ismi Alihan Aloğlu'na kaptırdı.
    • Haber Merkezi
    • 07.08.2020 - 07:12
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    Dilan Çiçek Deniz'in yeni aşkı

    Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz yeni bir aşka yelken açtı. Deniz ve Alihan Aloğlu, arkadaş grubu ile birlikte Ayvalık’ta tatile çıktı.

    AYNI KAREYE GİRMEDİLER

    Bu tatilde solist Gaye Su Akyol ve Ayşe Boyner de yer aldı. İkili aynı ortamlarda arkadaş grubu ile fotoğraf çekildi ancak bir arada poz vermedi.

    Dilan Çiçek Deniz in yeni aşkı #1

    Dilan Çiçek Deniz in yeni aşkı #2

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