Dilan Çiçek Deniz'in yeni aşkı

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, gönlünü sosyetenin tanınan ismi Alihan Aloğlu'na kaptırdı.

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz yeni bir aşka yelken açtı. Deniz ve Alihan Aloğlu, arkadaş grubu ile birlikte Ayvalık’ta tatile çıktı.

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Bu tatilde solist Gaye Su Akyol ve Ayşe Boyner de yer aldı. İkili aynı ortamlarda arkadaş grubu ile fotoğraf çekildi ancak bir arada poz vermedi.