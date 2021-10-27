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    Beren Saat, dişlerini yaptırdı

    Yeni bir markayla reklam anlaşması yapan Beren Saat, öndeki ayrık dişlerini doldurttu.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2021 - 15:00
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 15:41
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    Beren Saat, dişlerini yaptırdı

    Aşk- Memnu'daki rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'la yeniden aynı projede yer alacağı konuşulan Beren Saat'ten yeni haber var.

    HAYRANLARINI İKİYE BÖLDÜ

    Güzel oyuncu, bir markayla reklam anlaşması yaptı. Yeni reklam filmi öncesi ön dişlerini yaptıran güzel oyuncu hayranlarını ikiye böldü. Kimisi “Doğallığını bozdun” derken kimisi de “Her halinle çok güzelsin” dedi.

    4 MİLYON ALDI

    Uzun zamandır ekranlarda olmayan Beren Saat'in, bir senelik anlaşma için markadan 4 milyon aldığı iddia edildi.

    Daha önce bir araba markasının yüzü olan Saat'in, o anlaşmadan ne kadar aldığı gizli tutulmuştu.

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