44 yaşında anne olmaya hazırlanan Songül Öden hamilelik pozu verdi İlk anne olmak için gün sayan ünlü oyuncu Songül Öden, karnı burnunda fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

ensonhaber.com

Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı 6 bölümlük "Atatürk" dizisinde Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım'ı canlandıran Songül Öden ikinci evliliğini 2020'de iş insanı Arman Bıçakçı ile yapmıştı.

Sekiz aylık oldu

44 yaşındaki oyuncu şimdilerde sekiz aylık hamile. Doğumuna günler kalan Öden, karnı burnunda fotoğraflarını takipçileri ile paylaştı.

"Biz"

Öden'in cam kenarında dışarıya bakarken verdiği poza takipçilerinden beğeni yağdı. Güzel oyuncu yayınladığı fotoğrafa "Biz" notunu düştü.

Songül Öden, hamileliğiyle ilgili olarak ise geçtiğimiz aylarda şu ifadeleri kullanmıştı:

Bebeğin cinsiyeti kız

"Bebeğin cinsiyeti kız. Beş aydır taşınmaya çalışıyorum. Taşınmaktan daha kötü olan şey hamileyken taşınmakmış. Bunu çeken bilir."