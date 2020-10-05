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    Seda Sayan'ın son hali

    5 gün önce Instagram hesabından estetik yaptırırken videosunu yayınlayan Seda Sayan'dan yeni fotoğraf geldi.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2020 - 11:20
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    Seda Sayan'ın son hali

    57 yaşındaki ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, 5 gün önce 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdirdi. Sayan, o anları saniye saniye takipçileriyle paylaşmıştı.

    DİKİŞ İZLERİ DURUYOR

    Gençleşmek için hiçbir operasyondan geri kalmayan Sayan, yüzünün son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Kulak kenarlarındaki dikiş izleri gözlerden kaçmadı.

    Sayan, daha önce 9 kez estetik operasyon geçirmişti.

    Seda Sayan ın son hali #1

    Seda Sayan ın son hali #2

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