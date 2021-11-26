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    Hafsanur Sancaktutan'ın mini şortlu fotoğrafı çok beğenildi

    Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Instagram hesabından paylaştığı cesur pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2021 - 11:03
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    Hafsanur Sancaktutan'ın mini şortlu fotoğrafı çok beğenildi

    Birkaç ay önce ekranlara veda eden Son Yaz dizisinde canlandırdığı Yağmur karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden.

    Genç oyuncu, Instagram hesabından en son paylaştığı siyahlar içindeki cesur pozuyla büyük beğeni topladı.

    "BİZİ BİTİRDİN"

    Sancaktutan'ın iddialı pozlarına, ''Bizi bitirdin be!'', ''Bu kadar güzel olmak için ne yapıyorsun?'' gibi yorumlar yapıldı.

    Meslektaşı Deniz Can Aktaş ile aşk yaşayan Hafsanur Sancaktutan, herhangi bir dizi veya film projesinde yer almıyor.

    Hafsanur Sancaktutan ın mini şortlu fotoğrafı çok beğenildi #1

    Hafsanur Sancaktutan ın mini şortlu fotoğrafı çok beğenildi #2Hafsanur Sancaktutan ın mini şortlu fotoğrafı çok beğenildi #3Hafsanur Sancaktutan ın mini şortlu fotoğrafı çok beğenildi #4

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