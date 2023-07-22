44'lük Mine Tugay'ın kusursuz fiziğine yorum geldi: 'Neden yaşlanmıyorsun' Havuz başında verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu Mine Tugay’a bir takipçisi, “Abla neden yaşlanmıyorsun?” diye sordu. Tugay da, "Yaş alıyorum" şeklinde yanıt verdi.

ensonhaber.com Oyuncu Mine Tugay, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. 4 milyon takipçisi olan Tugay, cesur karelerini takipçilerinin beğenisine sunuyor. Her halini paylaşan oyuncu, kariyerinin yanı sıra güzelliği ve kusursuz fiziği ile büyük beğeni alıyor. Havuz kenarından paylaştı Şimdilerde yaz sezonunun tadını çıkaran 44 yaşındaki Mine Tugay, havuz kenarından fotoğrafını paylaştı. Oyuncunun fotoğrafına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı. "Yaş alıyorum" Gelen yorumlar arasında ise bir takipçiden gelen soru dikkat çekti. Tugay'a, "Abla niye yaşlanmıyorsun?" diye soruldu. Soruyu fark eden oyuncu, "Yaş alıyorum." yanıtını verdi.