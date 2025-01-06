45 yıllık oyunculuk kariyerinde Demi Moore ilk kez ödül kazandı

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Oscar'ın habercisi olarak nitelenen Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu.

90'lı yıllara damga vuran "Ghost" filmiyle yıldızı parlayan Demi Moore son olarak "The Substance" adlı filmde rol aldı.

Moore, dün akşam düzenlenen Altın Küre Ödülleri'nde bir ilk yaşadı.

ŞOKE OLDU

The Substance filmiyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Demi Moore "Gerçekten bunu beklemiyordum. Şu anda şoke içindeyim. Yaklaşık 45 yılı aşkın bir süredir bu işi yapıyorum ve bu, oyuncu olarak kazandığım ilk ödül. Çok mütevazı ve minnettar hissediyorum" dedi.

"PATLAMIŞ MISIR OYUNCUSU"

30 yıl önce bir yapımcının kendisine "Patlamış mısır oyuncusu" dediğini hatırlatan Moore, kazandığı ödül hakkında "O zamanlar, bunun benim sahip olmama izin verilen bir şey olmadığını düşündüm. Bu düşünceye inandım ve bu zamanla beni yıprattı. Öyle ki birkaç yıl önce belki bu işin sonuna geldiğimi düşündüm" diye ekledi.

62 yaşındaki Moore "Kendime inanmadığımda bana inanan insanlara minnettarım" diye teşekkür etti.